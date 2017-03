Veganos promovem encontro no Parque Getúlio Vargas

Ocorreu no último domingo, 19, o Segundo Encontro Vegano de Canoas, no Parque Municipal Getúlio Vargas, no Capão do Corvo. O evento foi organizado por Maira Schuch, da empresa Natural Veg, e contou com as palestras da Dra. Rosana Rübenich, da ativista Juliana Marques e do biólogo e doutor em Ciências e Biotecnologia Róber Bachinski.

O encontro teve ainda gastronomia vegana, feira de adoção, roda de bate-papo, música ao vivo e aula de yoga.

O Veganismo é um movimento cujo princípio é a abolição da exploração dos animais pelos seres humanos. A prática busca o fim do uso de animais para alimentação, apropriação, trabalho, caça, vivissecção e confinamento.