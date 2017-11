Vem aí o III Seminário de Inclusão e Acessibilidade

O III Seminário de Inclusão e Acessibilidade será realizado na terça-feira, 5 de dezembro, no SESC Canoas, das 8h30min às 17h30min, tendo como tema “A acessibilidade universal e seus Desafios” e abordará os diversos aspectos a ela relacionados. A programação será composta de palestras, painéis, oficinas, exposição de materiais e apresentações artísticas.

A realização é da Diretoria Municipal da Pessoa com Deficiência, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência (COMDIP), juntamente com os demais parceiros e apoiadores, alusivo ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, 3 de dezembro, e ao Dia da Acessibilidade, 5 de dezembro.

O Seminário tem como objetivo “Apresentar, discutir e vivenciar a acessibilidade universal em seus diversos aspectos, envolvendo todos os segmentos, tendo como base a Lei Brasileira de Inclusão (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e demais dispositivos legais, visando a efetivação de políticas públicas que promovam uma sociedade mais inclusiva. É prevista a participação de, aproximadamente, trezentas pessoas, com inscrições pelo site da Prefeitura, através do link www.canoas.rs.gov.br/site/home/pagina/idDep/64/id/417