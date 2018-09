Venezuelanos refugiados devem chegar ao município no dia 12

Canoas recebe, no próximo dia 12 de setembro, o primeiro grupo de refugiados provenientes da Venezuela. Nessa primeira etapa, 125 pessoas serão acolhidas pelo município. De acordo com a programação oficial, outras 100 chegam no dia 13. As autoridades locais, assim como diversos setores da comunidade, se preparam para receber os refugiados e organizam uma força-tarefa para acertar os últimos detalhes.

A secretária de Desenvolvimento Social de Canoas, Luísa Camargo, conta que os refugiados serão recebidos em centros temporários de acolhimento, onde terão todos os serviços essenciais oferecidos. “Vamos encaminhar toda a documentação, fazer o cadastro único e buscar que eles se insiram na rotina da cidade”, explica Luísa. Essa ambientação ao município é uma das preocupações demonstradas pela secretária. Já nos primeiros dias, voluntários farão passeios e apresentarão a cidade aos venezuelanos.

As prioridades a partir da chegada dos venezuelanos serão o acolhimento, o auxílio com a língua e a inserção deles na comunidade e no mercado de trabalho, para que consigam conquistar a independência. Ainda é destacado que os recursos financeiros para estas ações de acolhida são externos, provenientes de fundos internacionais.

Interessados em ajudar de alguma forma, voluntariamente, podem entrar em contato através do número: 32362708, com Anizabel. São aceitos voluntários de todas as áreas.

O primeiro grupo de venezuelanos chegou à Base Aérea de Canoas no dia 5 de setembro, composto de 125 homens, que ficaram em Esteio. O segundo grupo, que ficará em Canoas, chega no dia 12 de setembro e será composto por 125 pessoas, sendo casais e famílias pequenas. O terceiro grupo, de 196 pessoas, chega no dia 13, sendo 96 pessoas para Esteio e 100 para Canoas. O quarto e último grupo tem previsão de chegada em 27 de setembro e será composto de 200 pessoas, todas vindas para Canoas.