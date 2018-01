Verão Canoas com Art promove oficinas e espetáculo gratuitos

Entre os dias 11 e 13 de janeiro Canoas recebe a primeira edição do projeto Verão Canoas com Art, que promoverá seis oficinas e um espetáculo de dança, com entrada franca. As atividades, com foco em dança urbana e contemporânea ocorrem na Sociedade Canoense de Tiro Caça e Pesca e Teatro do SESC Canoas.

Com realização da Art & Dança, o projeto foi contemplado com o Programa de Incentivo a Cultura do município de Canoas. O público poderá participar de workshops de dança contemporânea, house dance, afro house, dança comercial e hip hop dance, ministrados por William Freitas, Getúlio Viana, Eduardo Menezes, Mickael Ramos, Matheus Brusa e Márcio Alves. São 150 vagas por atividade e as inscrições devem ser feitas pelo email artdanca.rs@gmail.com.

Cristina também assina a direção geral de um espetáculo inédito, intitulado “Ah! Se soubessem…”, que reunirá os ministrantes das oficinas Eduardo Menezes (RS), Getúlio Viana (RS), Márcio Alves (SP), Matheus Brusa (RS), Mickael Ramos (RJ) e William Freitas (RJ), além das bailarinas Carini Pereira, Caroline Fossá, Débora Duarte, Gabriela Pinho e Paola Danubia. A sessão ocorre às 20h, no Teatro do Sesc Canoas com entrada franca, seguida de debate com os participantes. As senhas devem ser retiradas na bilheteria uma hora antes do espetáculo. Informações: artdanca.rs@gmail.com | 51 98176.7786 e 51 98225.6529

Programação:

De 11 a 13 de janeiro

Oficinas – Sociedade Canoense de Tiro Caça e Pesca – Rua Ipiranga, 70 – Centro

Inscrições por email: artdanca.rs@gmail.com | Vagas – 150 por atividade

Espetáculo – Teatro Sesc Canoas – Av. Guilherme Schell, 5340 – Centro

Retirada de senhas uma hora antes do espetáculo

Quinta-feira, 11 de janeiro:

16h | Dança Contemporânea Preparação do corpo para a cena com Wiiliam Freitas RJ| RJ

18h | Bases e fundamentos das Danças House Dance e Afro House com Getúlio Viana RS | Caxias do Sul

Sexta-feira, 12 de janeiro

16h | Dança Contemporânea com fusão nas danças urbanas. Musicalidade, dinâmicas e estudos de construção movimento com Eduardo Menezes RS | Canoas

18h |Dança Comercial com Mickael Ramos RJ| RJ

Sábado, 13 de janeiro

14h |Dança Contemporânea Oficina Centímetro – Consciência espacial refinada com foco nas possibilidades contemporâneas em dança com Matheus Brusa RS |Caxias do Sul

16h | Hip Hop Dance com Márcio Alves SP | Moji das Cruzes

20h | Espetáculo “Ah!! Se soubessem….” + Bate papo com os artistas – 20h50

Espetáculo: Ah! Se soubessem….

Jovens, bailarinos, coreógrafos passam em suas danças. Se soubessem como chegaram, onde transitaram, como dançaram, como sentem o hoje, se por aqui passaram?