Vereador Alexandre Gonçalves projeta legislatura de 2018

Na última sessão ordinária do ano, realizada no dia 14 de dezembro, Alexandre Gonçalves (PPS) foi escolhido como o presidente da Câmara dos Vereadores. Ele substitui Juares Hoy (PTB), que permanece no cargo até 31 de dezembro de 2017. O vereador Aloisio Bamberg (PCdoB) continua como 1º secretário. As demais funções da nova mesa diretora da próxima legislatura canoense são desempenhadas por Gilson Oliveira (PP), 1º vice-presidente; Cris Moraes (PV), 2º vice-presidente e Sargento Santana (PTB), 2º secretário.

Próximo ano

Em visita ao jornal Timoneiro, Alexandre falou sobre o que pretende fazer durante o ano em que presidirá o Legislativo. Para 2018, o vereador promete a manutenção da austeridade na Câmara. Segundo ele, o presidente de 2017, Juares Hoy (PTB), fez um bom trabalho que deve ser ampliado. “Temos que dar uma boa olhada nessas questões e conter os gastos”, afirma Gonçalves. Outro aspecto que deve ser tratado pela legislatura, de acordo com o vereador, é o acolhimento da sociedade no espaço físico da Câmara, além da transparência das atividades na casa.

Propostas

O vereador projeta um debate sobre a criação de emendas parlamentares para que os vereadores possam encaminhar verbas dentro do município. Além disso, também afirma que será criada comissão de revisão geral dos projetos de lei da cidade, onde serão analisados projetos antigos ou obsoletos. Alexandre também propõe um projeto de Câmara ou parlamento jovem/mirim. Para ele, a ideia é estabelecer uma comunicação maior com as escolas.