Vereador busca verba federal para HNSG

Uma indicação de emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil foi entregue ao Hospital Nossa Senhora das Graças, na terça-feira, 13, pelo vereador Marcus Vinicius Machado, o Quinho (PDT). Os recursos serão destinados pelo gabinete do deputado federal Afonso Motta (PDT/RS), com o qual o vereador canoense vinha articulando a destinação da verba.

Caberá à administração do Graças enviar ao Fundo Nacional de Saúde, vinculado ao Ministério da Saúde, sua proposta de utilização da emenda. O prazo é até 16 de março. O ofício com a indicação do recurso federal foi recebido pelo presidente Airton Luiz Tonietto, da Associação Beneficente de Canoas (ABC), mantenedora do Graças. Estiverem presentes também a analista de relacionamentos do hospital, Zulma Osório, o diretor administrativo e financeiro, Francisco Valmor Ávila, e o diretor técnico do HNSG, Marco Antônio Figueiró.