Vereador Cesar Augusto (PRB) passa a integrar base aliada do governo

Cumprindo o terceiro mandato no legislativo municipal, o vereador Cesar Augusto (PRB) é o novo integrante da base aliada do governo de Busato. Completados mais de 10 meses da nova gestão, o executivo municipal agora passa a contar com apoio de 16 dos 21 vereadores.

“O que nos levou integrar a base foi o entendimento que esse início de mandato do prefeito Busato está indo ao encontro das necessidades do município. Nós queremos somar e, sabemos que este governo está andando como a gente queria. Vamos trabalhar junto com a Prefeitura para que o município venha se desenvolver ainda mais, não só economicamente, mas também nas áreas social, esporte e educação”, declara o vereador Cesar Augusto.

Integram a base: Betinho do Cartório (PTB), Sargento Santana (PTB), Juares Hoy (PTB), Eric Douglas (PTB), Cesar Mossini (PMDB), Linck (PMDB), Quinho (PDT), Márcio Freitas (PDT), Patrício (PSD), Gilson Oliveira (PP), Patteta (PP), Canhoto (Solidariedade), Alexandre Gonçalves (PPS), Bamberg (PCdoB), Cris Morais (PV) e César Augusto (PRB).