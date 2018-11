Vereador Gilson fala sobre a sua vida de atleta amador

SIMONE DUTRA*

Gilson dos Santos Oliveira é vereador de Canoas pelo Partido Progressista; Bacharel em Teologia pela FAECAD; membro fundador do Conselho Municipal de Álcool e Drogas (COMAD); fundador e membro do conselho deliberativo da Associação de Proteção aos Apenados de Canoas (APAC); foi gestor público por anos em diversos setores da administração municipal de Canoas; e, há mais de 5 anos, vem compartilhando com a comunidade canoense outra faceta bastante elogiada nas redes sociais: a de corredor amador.

Aos 52 anos e competindo em corridas de rua na categoria Master, Gilson revela o pensamento de que a sociedade não lhe vê como político e sim como um cidadão ativo. Ele contou à nossa reportagem que começou a correr em 2013, através de um programa da Prefeitura. “Meu colesterol estava alto. O médico aconselhou a fazer uma atividade física. Em três meses estava competindo. Não parei mais”, explica. Hoje, ele representa Canoas em várias partes do Estado e participou da Corrida de São Silvestre, em São Paulo, na qual obteve bons resultados.

Servindo de exemplo para amigos, familiares e colegas, Gilson tem como meta incentivar as pessoas a terem uma vida mais saudável e feliz através do esporte. “A caminhada também é interessante. Temos parques ótimos na cidade. O importante é fazer algo que lhe dê prazer, sempre respeitando os seus limites e com acompanhamento médico”, alerta.