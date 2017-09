Vereadora Maria Eunice publica nota de repúdio às declarações do presidente da Câmara

A vereadora Maria Eunice Wolf publicou, em sua página no Facebook, uma nota de repúdio às declarações do presidente da Câmara de Vereadores, Juares Hoy (PTB), feitas em plenário da Casa do Legislativo na noite da última quinta-feira, 28, a respeito da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann.

“A Secretaria Estadual de Mulheres e a Executiva Estadual do PT/RS repudiam as palavras sexistas, machistas proferidas pelo presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Canoas/RS, Juares Carlos Hoy (PTB) contra a Senadora e Presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann.

Juares que é filiado ao PTB, mesmo partido do prefeito municipal, ao fazer uso da palavra em sessão ordinária no dia 28 de setembro de 2017, demonstrou toda sua inabilidade no trato interpessoal, trocando o debate – que deveria ser político e fundado em argumentos – pelo discurso de ódio, marcado pelo desrespeito e o preconceito para com seus pares das siglas adversárias e, principalmente, com integrantes do PT, em especial sua Presidenta Nacional. Ao se utilizar de palavras pejorativas e ofensivas demonstra não ter preparo para assumir um cargo de tão alta relevância que deve representar a diversidade da cidadania do município de Canoas, a qual tem uma maioria de mulheres em sua população.

Nós, mulheres do Partido dos Trabalhadores, junto com a Executiva Estadual, exigimos uma manifestação de desagravo às mulheres, ao PT e à Presidenta e Senadora Gleise Hoffman por parte do Poder Legislativo de Canoas, que seja analisado por aquele poder a quebra de decoro parlamentar e portanto a inclusão do referido vereador na Comissão de Ética daquele Parlamento, bem como solicitamos providências por parte do Ministério Público sobre o ocorrido.

Manifestamos nossa total solidariedade à Presidenta e Senadora Gleise Hoffmann, a todas as mulheres que atuam na política, a Bancada do PT em Canoas e em especial a vereadora e Presidenta do PT no município Maria Eunice Dias Wolf.

Secretaria e Coletivo Estadual de Mulheres do PT/RS

Executiva Estadual do PT/RS”

Maria Eunice publicou anteriormente um vídeo em que Juares aparece falando a respeito da presidente do PT, o que gerou também uma resposta do vereador.