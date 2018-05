Vereadores homenageiam 11 líderes comunitários canoenses

A Câmara realizou na sessão da quinta-feira, 3, a entrega do Prêmio Líder Comunitário 2018. Foram homenageadas 11 personalidades que se destacaram por sua atuação junto às comunidades do município.

Na sessão, conduzida pelo presidente da Câmara, vereador Alexandre Gonçalves (PPS), representantes das 11 Bancadas que compõem o Legislativo canoense apresentaram a trajetória dos homenageados. Além de Alexandre, fizeram uso da tribuna: Cris Moraes (PV), Marcio Freitas (PDT), Emilio Neto (PT), Gilson Oliveira (PP), César Augusto (PRB), José Carlos Patricio (PSD), Linck (MDB), Aloisio Bamberg (PCdoB), Juares Hoy (PTB) e Canhoto (SD).

A abertura da cerimônia foi feita pelo vereador Ivo Fiorotti (PT), autor do projeto que instituiu o prêmio, que recebeu o nome de Clésio Aires de Oliveira. Segundo Ivo, a iniciativa surgiu da necessidade de reconhecer o trabalho dos líderes comunitários.

Os homenageados de 2018

Amazonas Duarte – Indicação da bancada do PPS

Claudia Farias – Indicação da bancada PT

Gabriel Gonçalves – Indicação da bancada do PV

Gerusa Cassiane Cantu – Indicação da bancada do PRB

Istelamar Silva Azevedo – Indicação da bancada do SD

José Antônio Wener – Indicação da Bancada do PTB

Letícia Gonçalves Tarrago – Indicação da bancada do MDB

Odair José Loureiro – Indicação da bancada do PCdoB

Paulo César Velasques Soares – Indicação da bancada do PP

Pedro Antonio Dorneles Martins – Indicação da bancada do PDT

Vilmar Ferreira dos Santos – Indicação da bancada do PSD

A premiação acontece anualmente em alusão ao Dia do Líder Comunitário, comemorado em 5 de maio, data criada a partir de projeto de lei do vereador Dario da Silveira (PDT). No encerramento da homenagem, Dario enfatizou que o reconhecimento não é apenas da Câmara, mas de toda a sociedade canoense.