Vereadores homenageiam Brigada Militar pelos 180 anos

A Câmara Municipal de Canoas realizou, na última terça-feira, 21, homenagem aos 180 anos da Brigada Militar, data comemorada em 18 de novembro. O Grande Expediente foi proposto pelo presidente do Legislativo, Juares Hoy, e pelo vereador Sargento Santana, ambos da bancada do PTB.

Em seus pronunciamentos, os autores da homenagem exaltaram a dedicação dos policiais militares, apesar de todas as dificuldades, como o parcelamento de salários e a carência de efetivo. “A Brigada Militar teve e tem um importante papel na sociedade no combate ao crime. Mesmo com a defasagem de pessoal, desempenha seu trabalho de forma exemplar, assim como a Polícia Civil”, destacou Juares. Além do trabalho de policiamento ostensivo, o vereador Sargento Santana citou o envolvimento da corporação com ações sociais. “Esse é o verdadeiro espírito do policial”, salientou.

O comandante do 15º BPM, tenente-coronel Valdeci Antunes dos Santos, ressaltou que a história da Brigada Militar se funde com a do Rio Grande do Sul, constituindo-se em uma das mais antigas e sólidas instituições gaúchas. “São quase dois séculos de compromisso e renúncia, almejando atender aos anseios da sociedade. Destacam-se, assim, todos os dedicados e fiéis brigadianos e brigadianas que, em certas ocasiões, empenharam inclusive suas próprias vidas em defesa do povo e do solo rio-grandense”, salientou.

Também foi prestada homenagem aos soldados Morgana Franciele Ebertz de Lima e Elisandro Gibbom Gautério, que realizaram, em 28 de outubro, em Canoas, um parto dentro da viatura. O Grande Expediente contou ainda com a presença do secretário adjunto de Segurança Pública e Cidadania, major Alexandre Alberto Rocha.

Sobre a Brigada Militar

Criada em 1837 com a denominação inicial de Corpo Policial da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul, passou a chamar-se Força Policial em 1873. A partir da Proclamação da República, em 1889, intitulou-se Guarda Cívica. Alguns anos mais tarde, em 1892, recebeu as seguintes denominações: Corpo Policial, Brigada Policial, novamente Guarda Cívica e, finalmente, Brigada Militar. Tem como patrono o coronel Affonso Emílio Massot, oficial de grande destaque ao longo de sua trajetória.