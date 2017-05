Vereadores homenageiam Óticas Vênus pelos seus 50 anos

A rede Óticas Vênus recebeu homenagem na Câmara de Vereadores de Canoas pelos seus 50 anos de atividade, na sessão realizada na terça-feira, dia 23.

O convite foi efetivado pelo Vereador César Augusto (PRB), que ressaltou em seu pronunciamento a consolidação da empresa, os prêmios conquistados ao longo da sua história, o trabalho social desenvolvido e o pioneirismo na área de segurança industrial a qual é fabricante de óculos de segurança com lentes corretivas para a indústria brasileira.

O proprietário da rede, Denério Neumann, destacou a importância dos colaboradores para o sucesso da empresa e o carinho com que tratam os óculos. “Todos entendem que cada dia é importante. Lá no laboratório, mesmo que não tenham acesso ao nosso consumidor, eles procuram pensar: hoje eu vou fazer o melhor óculos, e cada óculos é tratado com carinho, mesmo que não saibam quem é a pessoa que vai usar.”

Neumann ainda dedicou a homenagem a todos os clientes da Vênus. “Chegamos aos 50 anos graças àquele personagem principal, esse grande personagem na qual eu me rendo: são os nossos clientes. Dedico esta homenagem a todos os clientes das lojas Vênus”, afirmou o empresário.

Durante toda a sessão, Neumann estava acompanhado da esposa Marilene Rocho Neumann, sempre ao seu lado. O Grande Expediente contou também com a presença do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Felipe Martini, autoridades, familiares, colaboradores, amigos e imprensa.

50 anos de Óticas Vênus

A Óticas Vênus foi fundada no dia 17 de maio de 1967, no bairro Niterói, em Canoas. Hoje, a rede conta com 11 lojas nas cidades de Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, Gravataí e Cachoeirinha. A empresa é especializada na área de segurança industrial, e tornou-se uma das maiores fornecedoras de óculos com lentes corretivas para a indústria brasileira.

Ao longo de sua história, as Óticas Vênus recebeu inúmeros prêmios, com destaque ao Prêmio Talentos Empreendedores no ano de 2002, concedido às empresas que apresentam excelência de qualidade.