Vereadores pedem permanência de alunos-soldados da BM em Canoas

A Câmara aprovou na sessão desta quinta-feira, 23, o encaminhamento de Indicação ao secretário estadual de Segurança Pública, Cezar Schirmer, solicitando que os 148 alunos-soldados, em treinamento na Ulbra, permaneçam em Canoas para policiamento ostensivo após o término do curso de formação.

No texto da Indicação 137/2017, os parlamentares destacam os índices de violência registrados na cidade e a ocorrência de furtos de veículos e assaltos a mão armada em plena luz do dia, o que tem aumentado o sentimento de insegurança da população. Com base nos dados do último concurso da BM em que houve a convocação de 1,2 mil aprovados, o documento defende a permanência dos novos policiais que recebem treinamento atualmente no município.

O vereador Dario da Silveira (PDT), que apresentou a ideia da Indicação, inicialmente, enfatizou durante a votação do pedido a importância que o reforço desses policiais representaria para o policiamento ostensivo na cidade. “Sabemos a luta do prefeito Busato e do secretário municipal de Segurança, mas o Poder Legislativo não pode se furtar de fazer a sua parte e tentar trazer para Canoas mais segurança”, afirmou.