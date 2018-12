Vereadores vão à Assembleia Legislativa para debater problemas da saúde

Vereadores de Canoas estiveram na Assembleia Legislativa nesta terça-feira, 4, em busca de apoio para solucionar a crise na saúde do município. O grupo foi recebido pelo presidente da Casa, deputado Marlon Santos, e por deputados de diferentes bancadas. Os vereadores conseguiram agendar uma reunião com o secretário adjunto da Casa Civil, João Carlos Mocellin, e com o secretário estadual de Saúde, Francisco Paz, para a manhã desta quarta-feira, 5.

A audiência tratará do atraso dos repasses financeiros para o município. O valor a ser repassado para Canoas soma R$ 45,8 milhões. Também ficou marcada uma reunião para a próxima sexta-feira na Secretaria Estadual da Fazenda. Na Assembleia, os vereadores relataram o caos enfrentado no município, que atende também pacientes de 156 cidades, em diferentes especialidades.

A preocupação aumenta ainda mais a partir desta quarta-feira diante do indicativo de paralisação dos trabalhadores da saúde. O grupo esteve reunido com os deputados Eduardo Loureiro, Altemir Tortelli, Nelsinho Metalúrgico, Edegar Pretto, Gerson Burmann, Ronaldo Santini e a deputada Any Ortiz.

Na segunda-feira, 3, a Câmara Municipal de Canoas divulgou um conjunto de propostas urgentes para amenizar a crise na saúde. O documento prevê seis ações urgentes, que incluem a destinação do valor que o Legislativo devolve aos cofres públicos no final do ano para a saúde.

Propostas dos vereadores