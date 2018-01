Vestibular da Ulbra dá início ao processo seletivo de 2018

A Ulbra oferece mais de 50 opções de cursos presenciais nos nove campi do Rio Grande do Sul, além das opções de graduação disponíveis na modalidade de educação a distância, que já soma 62 polos distribuídos em 21 estados brasileiros. No mês de janeiro, o cronograma das provas será realizado nos dias 11, 18 e 25. Se estendendo para outras três datas: 8 e 22 de fevereiro e 1º de março. Todas as avaliações iniciam às 19 horas no campus definido pelo vestibulando e devem ser realizadas em até duas horas.

O processo seletivo contínuo tem a taxa fixa de R$ 50,00 e acontece mediante a realização de prova composta por redação sobre tema atual. Para participar, os interessados devem acessar ulbra.br/vestibular ou ulbra.br/vestibular/ead, de acordo com a modalidade desejada, e realizar sua inscrição diretamente no site da Universidade até o dia 27 de fevereiro. Não há oferta para as graduações de Medicina no campus Canoas e Pedagogia na unidade de Torres.

Outras formas de ingresso

O candidato poderá também concorrer a uma vaga pelo ingresso com a nota do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). Nesta opção, o inscrito fica dispensado de realizar a prova. Serão aceitas as notas obtidas em 2014, 2015, 2016 ou 2017. A inscrição, que tem o valor de R$ 20,00 (vinte reais), também é realizada através do site da Universidade (www.ulbra.br/vestibular).

Extravestibular

Essa forma de acesso é destinada a pessoas já aprovadas em algum modo de seleção na Ulbra ou outra Instituição de Ensino Superior credenciada no Ministério da Educação de acordo com as normas do Edital disponível em ulbra.br/ingressoextravestibular. O período de solicitação se estende até o dia 23 de fevereiro de 2018 nos nove campi do RS e na educação a distância, exceto para as graduações em Agronomia, Odontologia, Psicologia e Medicina Veterinária que serão aceitas até 5 de janeiro no campus Canoas.