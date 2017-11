Vestibular da Ulbra ocorre no domingo, 19

Neste domingo, 19 de novembro, a partir das 9 horas, a Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) realiza as provas do Vestibular de verão em suas nove unidades no RS: Cachoeira do Sul, Carazinho, Gravataí, Guaíba, Santa Maria, São Jerônimo, Porto Alegre e Torres, além dos Polos de educação a distância em todas as regiões do Brasil.

As provas da modalidade presencial terão conteúdos obrigatórios do ensino médio, tais como língua portuguesa, matemática e redação. Já os candidatos ao curso de Medicina responderão questões de língua portuguesa, literatura, biologia, física, matemática, química, história, geografia, língua estrangeira e redação. Já na modalidade EAD, a prova será uma redação com tema atual.

Os candidatos que se inscreveram para concorrer com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ficam dispensados da realização da prova.

O gabarito da prova será divulgado na página www.ulbra.br, a partir das 14 horas do mesmo dia. O listão será divulgado a partir das 18 horas do dia 24 de novembro. As matrículas dos calouros ocorrem nos dias 27, 28 e 29 de novembro, conforme calendário do campus disponível no site www.ulbra.br/vestibular. As aulas iniciam no dia 19 de fevereiro de 2018.