Via Porcello promoveu ação para o público feminino

O Shopping Via Porcello promoveu, nos dias 7 e 8 de março, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, uma ação especial ao seu público feminino.

Um espaço ambientado foi preparado com atividades voltadas para o relaxamento e cuidados com a mulher. Foram oferecidos serviços gratuitos de Reflexologia podal e Shiatsu. As clientes que aguardavam o atendimento ainda saboreavam água aromatizada com frutas para refrescar.

As mulheres que circularam pelo shopping nos dias da ação, aprovaram a ideia e avaliaram como uma iniciativa positiva. “Tivemos acesso de forma gratuita a profissionais e técnicas da terapia oriental que não são comuns à população,” é o que afirma a cliente do shopping, Cledir Marques. “A ação é muito relevante e este tempinho que dediquei a mim mesma aqui, me deixou feliz e trouxe bem-estar”, diz ainda.

Segundo a terapeuta de Shiatsu, Janja Mello, essa sensação de bem-estar e relaxamento que as clientes experimentaram com as terapias, traz benefícios para a saúde do corpo e da mente: “Vivemos correndo e dedicamos pouco tempo para a prevenção de doenças”. Ela diz ainda que “os minutos que as clientes dedicaram a elas mesmas nos dias da ação do Via Porcello, deveriam ser rotina na vida de cada uma”.