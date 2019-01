Viaduto da Mathias Velho ganha faixa adicional no sentido BR-116

O trânsito do viaduto da Mathias Velho ganhou um acréscimo de uma faixa no sentido BR-116 na última terça-feira, 8. Com a inclusão da alternativa, a capacidade de carros sobre o viaduto será duplicada, o que diminuirá o congestionamento da região em horários de pico.

A modificação está em período de testes até esta quinta-feira, 10, sob análise da equipe da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade (SMTM), pasta responsável pela mobilidade do município.

Com a nova sinalização, as três faixas serão distribuídas dentro dos 8,7 metros de via, metragem que está dentro dos padrões exigidos pela regulamentação de trânsito. Em direção ao bairro Mathias Velho, a pista continuará com apenas uma faixa.