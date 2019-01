Vicasa não opera mais linhas de integração aos finais de semana

Os usuários das linhas de interação da Vicasa foram pegos de surpresa na última segunda-feira, 21, com a falta dos ônibus que da empresa. O motivo é a redução de horários das linhas da Vicasa que integram os bairros ao Trensurb e as que vão até Porto Alegre.

Alterações

Segundo contato com a empresa Vicasa, a medida é definitiva e quem precisar utilizar a integração nos finais de semana, deverá utilizar as linhas da Sogal que saem dos bairros em direção as estações de trem. No sábado, a maioria das linhas vão funcionar entre 5h e 15h, algumas com intervalo de hora em hora. A exceção serão os itinerários que atendem o bairro Mathias Velho. Tanto o coletivo que vai pela Avenida Rio Grande do Sul, quanto o que se desloca pela Florianópolis, terão horários até às 19h. As intermunicipais, com destino a Porto Alegre, seguem sem alterações nesse dia.

No domingo não haverá circulação das linhas que integram os bairros ao Trensurb. A situação não é muito diferente nas intermunicipais. Para ir a Porto Alegre, apenas a linha Mathias Velho seguirá funcionando em cinco horários. São eles: 05:50 – 07:30 – 11:30 – 14:30 – 17:50. Quem quiser retornar da Capital terá que esperar o coletivo a partir das 9h – 13h – 15h40 – 19h – 00:05. Na última viagem, ele ainda passa por dentro do bairro Rio Branco.

Notas

A Secretária Municipal de Transportes e Mobilidade (SMTM) de Canoas informou que estará estudando nos próximos dias, alternativas para um possível aumento de passageiros nos coletivos. A pasta ainda ressaltou que nenhum ônibus da Sogal será deslocado para suprir essa demanda e que assim, não haverá prejuízo nas linhas municipais.

A Prefeitura esclareceu que as linhas da Vicasa são de responsabilidade do Governo Estadual e que a redução de horários é uma decisão tomada pela Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan). “Estamos atentos à situação porque ela atinge diretamente a população canoense”, afirmou por meio de nota, o Executivo Municipal.