“A vida pessoal tem que estar bem para termos sucesso profissional”

Milena Klein é life coach há dois anos, mas garante que oferece os resultados de um coach de sete anos no mercado, já que entendeu a importância de perseguir seus objetivos e trabalha diariamente para ser a melhor coach de Canoas. “Hoje eu ajudo a formar novos coachs da escola que eu me formei, já que sou um case de sucesso deles. Abri a minha sala no meio da crise, no ano passado. Mas eu vi uma oportunidade de trabalho para coach, já que hoje em cada 10 pessoas, apenas três estão satisfeitas com as vidas que têm”.

“Aos 12 anos eu descobri que tenho diabetes tipo 1. Mais tarde, logo depois que eu casei, sofri um acidente e fraturei a coluna em dois lugares, depois meu marido se acidentou. Então à primeira vista a minha história parece trágica, mas não é, ela é de superação. Eu enxergo que o objetivo do meu trabalho é ajudar a fazer uma cidade melhor, onde as pessoas possam viver melhor e conviver melhor. Quando uma pessoa sai daqui mais realizada ela vai devolver para a sociedade o que ela está recebendo aqui e isso é muito gratificante”, conta.

Quem quiser contratar os serviços de coach de Milena, pode entrar em contato pelo telefone: (51) 98539-8452. Ela atende na Av. Inconfidência, 650, sala 1014.

Acorda meu amigo

O projeto Acorda Meu Amigo nasceu da percepção de Milena de que nem todas as pessoas que necessitam de seus serviços teriam condições de contratar seus serviços. O projeto no instagram @acordameuamigo consiste na publicação de vídeos diários, nos quais a coach dá dicas pontuais visando a melhoria da vida das pessoas. “O projeto só funciona por que eu sei para que eu estou desenvolvendo. Se eu pensasse “vou fazer um instagram para postar vídeos pra galera”, eu talvez não postasse todo dia. “Mas se eu tenho certeza de que se a pessoa olhar meu vídeo ela vai deixar de ser grossa com alguém ou produzir mais no trabalho, a minha motivação para postar é muito maior”, explica.