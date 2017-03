Vigilância Sanitária recolhe 140 quilos em carne de supermercado no Niterói

A divisão de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Canoas interditou nesta quinta-feira, 2, o açougue de um supermercado localizado no bairro Niterói. Os fiscais constataram que a carne apresentava diferentes problemas no armazenamento, além de equipamentos em situação precária. Também foram recolhidos leite, nata, requeijão e outros derivados que estavam mal acondicionados em um balcão refrigerado fora da temperatura adequada.

No total, a equipe da vigilância recolheu 140 quilos de carne de diferentes cortes de gado, até guisado já processado, o que não é permitido, pois esse tipo de carne deve ser moída na hora que o cliente escolhe. No total, foram recolhidos sete carrinhos grandes de produtos. Alguns salgados também foram descartados, após a constatação do transporte fora do padrão exigido a partir da matriz da empresa, em Alvorada. Todos os produtos foram levados para o Lixão Municipal, no bairro Guajuviras.

Conforme a diretora da Vigilância em Saúde, Vanessa Dornelles, a empresa já tem um histórico de problemas envolvendo o armazenamento de carne. “Nós interditamos também a câmara fria e a área de produção, onde são feitos os cortes. Agora, o proprietário terá que apresentar as melhorias exigidas para retomar a comercialização”, explicou.

Entre outras constatações, a equipe da Vigilância flagrou equipamentos em péssimo estado de conservação na padaria, tetos de depósito dos materiais de higiene e limpeza tomados por mofo, forros ameaçando cair. “Situações que colocam em risco também a saúde do trabalhador e nas quais pediremos providências”, acrescentou Vanessa Dornelles.