Villa Mimosa comemora aniversário com exposição de Fabiano Gummo

O aniversário da Casa das Artes Villa Mimosa, que completou 5 anos nesta terça-feira, 27, é brindado pela abertura da exposição “Escrita Infinita”, de Fabiano Gummo. “A Villa Mimosa é uma conquista da classe artística e da população canoense, e a mostra de Fabiano Gummo vem justamente valorizar a arte, a cultura e o artista da cidade”, comenta o secretário da Cultura e do Turismo, Mauri Grando.

Tombado pelo patrimônio histórico municipal desde 2009, o prédio abriga um dos espaços mais ilustres da cena cultural de Canoas, e traz nas próprias paredes a história da cidade, que faz 78 anos no mesmo dia. “Nestes 5 anos de atividades, a casa está ainda mais atrativa e renovada, com uma programação cultural intensa”, comemora Grando.

A construção neoclássica de 1904, que é palco de encontros artísticos e representa um refúgio cosmopolita no coração de Canoas, será preenchida de fotos, ilustrações, anotações, listas, desenhos, esquemas e documentos de Gummo – vestígios que apontam para uma genealogia do processo de trabalho do artista.

A Escrita Infinita de Fabiano Gummo

A mostra “Escrita infinita”, que fica disponível para visitação do público a partir desta quarta-feira, 28, tenta se aproximar do processo investigativo que o autor percorreu ao longo de quatro anos para desenvolver os dois primeiros volumes da série “Presente Contínuo”, intitulados “2013” e “2015”.

Professor de Artes Visuais na rede municipal de educação de Canoas, Gummo assina trabalhos em desenho, vídeo, animação, pintura, texto e intervenção sonora. Na quarta-feira, 28, o artista canoense lança os dois primeiros volumes da série “Presente Contínuo” na 33ª Feira do Livro de Canoas, que acontece na Praça da Bandeira.

EXPOSIÇÃO ESCRITA INFINITA

Abertura: 27 de junho de 2017, às 19h30

Local: Casa das Artes Villa Mimosa (Av. Guilherme Schell, 6270 – Centro Histórico), Canoas

Visitação: 28 de junho a 30 de julho

De terça à sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 14 às 18 horas

Das 14 às 19 horas aos sábados e domingos

Informações: (51) 3428-5789