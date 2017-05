WeLoveU Canoas realiza movimento de cuidado ao meio ambiente

Por surgirem cada vez mais desastres ambientais por aquecimento global e por poluição ambiental, a Fundação Internacional WeLoveU está realizando o “Movimento `CLEAN WORLD` no Mundo Inteiro” com motivo de unir o mundo inteiro contra as mudanças climáticas. A entidade promoveu o cuidado ao meio ambiente, para purificar e limpar a cidade, praça, montanha, mar e água.

A ação ocorreu em Canoas no dia 21 de maio, na praça Felicíssimo Barone, no bairro Niterói. A praça, local público utilizado por diversos moradores, estava contaminada por vários tipos de lixos jogados. Por isso, mais 30 membros limparam todo o local. “Moro aqui na Rua Sapucaia, e fiquei bastante impressionado quando vi bastante gente limpando aqui a praça ‘Barone’, disse um dos moradores da vizinhança.