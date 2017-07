Wesley Safadão manda recado aos canoenses

“Fala galera de Canoas, Rio Grande do Sul, dia 15 de outubro terei o prazer de cantar aí pra vocês”. Este é o recado que o cantor enviou ao canoenses em um vídeo publicado na página oficial da Oktoberfest no facebook, nesta terça-feira, 4.

Wesley é uma das atrações do evento, que terá sua primeira edição em Canoas. A festa ocorre do dia 11 a 15 de outubro no Parque Eduardo Gomes.

A 1ª Oktoberfest de Canoas terá ainda outras apresentações nacionais, como Luan Santana, Anitta e Simone & Simaria.

Veja o vídeo: